LIVE – Sassari-Trento 81-84: Serie A 2024/2025 basket (DIRETTA) (Di domenica 27 ottobre 2024) Il LIVE in DIRETTA di Sassari-Trento, sfida valida per la 5^ giornata della Serie A 2024/2025 di basket. Gli uomini di coach Markovic sono reduci dalla strepitosa vittoria in Europe Cup contro Dnipro, e ora, con il morale alle stelle, si presentano a questo match per provare a raccogliere la seconda vittoria in campionato, nonché la seconda in casa. Di fronte, però, c’è la capolista che finora non ha sbagliato un colpo, e che a sua volta in settimana ha raccolto un grande risultando battendo l’Hapoel Tel Aviv. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 27 ottobre sul parquet del PalaSerradimigni, con Sportface che vi fornirà il LIVE di Sassari-Trento aggiornato in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Ilindi, sfida valida per la 5^ giornata delladi. Gli uomini di coach Markovic sono reduci dalla strepitosa vittoria in Europe Cup contro Dnipro, e ora, con il morale alle stelle, si presentano a questo match per provare a raccogliere la seconda vittoria in campionato, nonché la seconda in casa. Di fronte, però, c’è la capolista che finora non ha sbagliato un colpo, e che a sua volta in settimana ha raccolto un grande risultando battendo l’Hapoel Tel Aviv. La palla a due è fissata alle ore 18:15 di domenica 27 ottobre sul parquet del PalaSerradimigni, con Sportface che vi fornirà ildiaggiornato in tempo reale.

Diretta Sassari Trento/ Streaming video tv: una classica (Serie A basket, oggi 27 ottobre 2024) - Diretta Sassari Trento streaming video tv, oggi domenica 27 ottobre 2024: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket. (ilsussidiario.net)

LBA - Dinamo Sassari vs Aquila Trento: dove in TV, diretta 18:15 - Per la quinta giornata di campionato di serie A 2024-25, il Banco di Sardegna Sassari, dopo la sconfitta di Brescia in campionato e il doppio impegno contro Dnipro in FIBA Europe Cup, ospita al ... (pianetabasket.com)

