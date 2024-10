Inter-news.it - LIVE Inter-Juventus 4-2: Dumfries cala il poker! Andiamo

(Di domenica 27 ottobre 2024)è il match valido per la nona giornata di Serie A 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida laallenata da Thiago Motta. Il fischio d’inizio è previsto alle 18.00, si gioca allo stadio San Siro di Milano.4-2- PREMI F5 O AGGIORNA L’APP PER RICARICARE 51? Ammonizione sacrosanta per Danilo, che ha trattenuto vistosamente Thuram, il quale lo aveva aggirato. 49? INCREDIBILE LISCIO!liscia in maniera incredibile a due metri da Di Gregorio, nerazzurri vicini al 4-2. 19.05 INIZIA IL SECONDO TEMPO DI19.04 Nessun cambio per, tra poco si riparte. Anzi Simone Inzaghi ha parlato poco prima dell’inizio della ripresa. Primo tempo pazzo a San Siro tra, con i nerazzurri che passano avanti, vengono rimontati e poi contro-rimontano.