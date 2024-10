Le storiche scuse del presidente Biden agli Indiani d’America (Di domenica 27 ottobre 2024) L'articolo Le storiche scuse del presidente Biden agli Indiani d’America proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Ilfogliettone.it - Le storiche scuse del presidente Biden agli Indiani d’America Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di domenica 27 ottobre 2024) L'articolo Ledelproviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Le storiche scuse del presidente Biden agli Indiani d’America; Video; Le storiche scuse del presidente Biden agli Indiani d'America; Il rapper A$AP Rocky in trattativa per investire nel Tranmere Rovers; Dramma a Cadelbosco, il racconto degli abitanti: “Qui è tutto allagato”; Obama: per Trump il 6 gennaio fu un “giorno d’amore”, come Woodstock; Leggi >>>

Le storiche scuse del presidente Biden agli Indiani d'America

(quotidiano.net)

Laveen Village (Arizona), 26 ott. (askanews) - Una dichiarazione di scuse formali del presidente degli Stati Uniti ai nativi americani (c.d. Indiani d'America): prima di concludere la sua presidenza s ...

Biden fa scuse storiche ai nativi americani

(periodicodaily.com)

Biden fa scuse storiche ai nativi americani. Biden ha parlato di quello che ha definito "uno dei capitoli più oscuri della storia americana" ...

IL VIDEO. Usa2024, Trump: "Kamala e Biden pessimi, hanno distrutto il Paese"

(ildolomiti.it)

New York, 28 ott. (askanews) - L'ex presidente e candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, ha accusato Kamala Harris di aver distrutto gli Stati Uniti. Gli attacchi alla sua rivale sono s ...

Joe Biden, chi è il nuovo presidente eletto degli Usa: dal Delaware alla Casa Bianca

(tg24.sky.it)

E nella storia americana Biden entra definitivamente diventando presidente. La corsa inizia il 25 aprile 2019, con la pubblicazione di un videomessaggio, in cui l’esponente dem annuncia ...