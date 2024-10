Investito da auto pirata: anziano muore in ospedale. Indagano i carabinieri (Di domenica 27 ottobre 2024) FASANO – E’ stato Investito da un’automobilista che non si è fermato a prestare soccorso. Poi è deceduto in ospedale. Un uomo di 78 anni, Antonio Loprete, di Fasano, è la vittima di un incidente accaduto la scorsa notte (domenica 27 ottobre) in via Mignozzi, all’altezza dell’incrocio con corso Brindisireport.it - Investito da auto pirata: anziano muore in ospedale. Indagano i carabinieri Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) FASANO – E’ statoda un’mobilista che non si è fermato a prestare soccorso. Poi è deceduto in. Un uomo di 78 anni, Antonio Loprete, di Fasano, è la vittima di un incidente accaduto la scorsa notte (domenica 27 ottobre) in via Mignozzi, all’altezza dell’incrocio con corso

