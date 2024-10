In Bulgaria nuovo voto anticipato, conservatori favoriti (Di domenica 27 ottobre 2024) In Bulgaria alle 7 locali, le 6 italiane, si sono aperti i seggi per le elezioni parlamentari anticipate, che vedono favorito il fronte conservatore. Si tratta del settimo voto anticipato negli ultimi tre anni, segno di una elevata instabilità politica legata a un parlamento tradizionalmente molto frammentato, incapace di determinare maggioranze solide in grado di garantire governi stabili e duraturi. Per i 240 seggi dell'Assemblea unicamerale di Sofia sono in lizza 28 partiti e coalizioni, sette delle quali, stando ai sondaggi della vigilia, dovrebbero superare lo sbarramento del 4%. Favorito è il partito conservatore Gerb, che dovrebbe sopravanzare di una decina di punti la seconda forza politica, posizione alla quale aspirano sia i nazionalisti di Vazrazhdane (Rinascita) che i liberali di Continuiamo il cambiamento (Pp). Quotidiano.net - In Bulgaria nuovo voto anticipato, conservatori favoriti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 27 ottobre 2024) Inalle 7 locali, le 6 italiane, si sono aperti i seggi per le elezioni parlamentari anticipate, che vedono favorito il fronte conservatore. Si tratta del settimonegli ultimi tre anni, segno di una elevata instabilità politica legata a un parlamento tradizionalmente molto frammentato, incapace di determinare maggioranze solide in grado di garantire governi stabili e duraturi. Per i 240 seggi dell'Assemblea unicamerale di Sofia sono in lizza 28 partiti e coalizioni, sette delle quali, stando ai sondaggi della vigilia, dovrebbero superare lo sbarramento del 4%. Favorito è il partito conservatore Gerb, che dovrebbe sopravanzare di una decina di punti la seconda forza politica, posizione alla quale aspirano sia i nazionalisti di Vazrazhdane (Rinascita) che i liberali di Continuiamo il cambiamento (Pp).

