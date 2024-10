Formiche.net - Il sommergibile Scirè diventa sacrario militare subacqueo. Il racconto di Malaguti (FdI)

(Di domenica 27 ottobre 2024) È stata approvata alla Camera la proposta di legge, a prima firma della deputata Paola Chiesa (FdI), per il riconoscimento del relitto del regioquale. Dopo un dibattito sostenuto in dichiarazione generale dal sottoscritto, si è arrivati all’unanimità di voto. Il glorioso destino dellocomincia a prendere forma nell’agosto del 1940, quando viene assegnato all’allora prima Flottiglia Mas, come trasportatore dei siluri a lenta corsa chiamati “maiali”, i mezzi speciali degli assaltatori della Regia Marina. A tal fine una serie di trasformazioni, innovazioni tecnologiche e operative ne fecero il più letale strumento bellico impiegato dalla Marina italiana nel corso della Seconda guerra mondiale.