Georgia protesta ex leader opposizione

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) 18.55 L'ex presidente edell'no Mikheil Saakashvili,al momento in detenzione in una clinica penitenziaria a Tbilisi, che guidò la Rivoluzione delle Rose nel 2003, ha indetto proteste antigovernative di massa a seguito delle contestate elezioni legislative. "Ovviamente nessuno dovrebbe entrare in Parlamento! Ora è il momento delle proteste di massa. Dobbiamo mostrare al mondo che stiamo lottando per la libertà e che siamo un popolo che non tollererà l'ingiustizia",ha scritto sul web.