Comune cede immobile per mestieri artigianali: bando per giovani parrucchieri, estetisti e barbieri (Di domenica 27 ottobre 2024) Per contrastare la scomparsa dei mestieri artigianali e rilanciare l'economia locale, una struttura comunale ceduta ad uso gratuito a quanti operano nel settore della bellezza e della cura della persona. Accade a San Rufo, piccolo Comune situato nella zona sud della provincia. I dettagli Salernotoday.it - Comune cede immobile per mestieri artigianali: bando per giovani parrucchieri, estetisti e barbieri Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Per contrastare la scomparsa deie rilanciare l'economia locale, una struttura comunale ceduta ad uso gratuito a quanti operano nel settore della bellezza e della cura della persona. Accade a San Rufo, piccolosituato nella zona sud della provincia. I dettagli

