VIDEO | Prima Capitale italiana dell'arte contemporanea: ecco il filmato con cui Pescara punta a ottenere il titolo

Il 31 ottobre alle 10.30 si saprà se Pescara sarà o no la Prima Capitale italiana dell'arte contemporanea 2026. Il capoluogo adriatico è tra le cinque città finaliste e il titolo se lo contende con Carrara (Massa e Carrara), Gallarate (Varese), Gibellina (Trapani) e Todi (Perugia).

Milano si prepara ad ospitare la prima Zero One Hundred Conference dedicata a capitale privato e venture capital

Milano si sta affermando sempre di più come epicentro dell'innovazione e della finanza, e dal 28 al 30 ottobre avrà il privilegio di ospitare la prima edizione della "Zero One Hundred Conference Mediterranean" presso ...

Cosa vedere a Washington : viaggio nella capitale USA prima delle elezioni - Il countdown è cominciato: gli occhi del mondo sono puntati tutti qui, sulla città del potere che aspetta il 5 novembre. Alla vigilia del voto più cruciale, siamo andati a «D.C.» dove tutto è una foresta di simboli e carte diverse che raccontano ... (Vanityfair.it)

Tra pochi giorni si saprà se Pescara sarà la prima Capitale dell'arte contemporanea : totale sostegno dalla Regione - Il 25 ottobre si saprà se Pescara sarà o no la prima Capitale italiana dell’arte contemporanea e a pochi giorni dalla decisione la giunta regionale con la delibera di adesione al comitato perché il traguardo venga raggiunto, assicura “il massimo ... (Ilpescara.it)

La Fiera capitale dell'estetica professionale - la prima esperienza riminese si chiude con oltre 100 brand - Si è chiuso alla Fiera di Rimini Innovation Beauty Lab, promosso da Esthetimedia Group per valorizzare il settore dei servizi alla persona che rappresenta uno dei motori più economici del Paese. L’industria cosmetica si avvia, a fine 2024, verso ... (Riminitoday.it)