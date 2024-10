Oasport.it - Rugby, Serie A élite: il Petrarca cade in casa col Valorugby. Rovigo vince nettamente

(Di sabato 26 ottobre 2024) Si sono giocate due partite della terza giornata del massimo campionato italiano die dopo l’anticipo vintoda Viadana contro il Vicenza ieri per 33-3, in particolare gli occhi erano puntati sul big match trae ValoEmilia, con le due formazioni che volevano restare in scia a Viadana. Ecco come è andata. Espugna il campo delPadova il ValoEmilia per 13-17 e resta in scia a Viadana e lo fa grazie alla meta di Pierre Bruno nel finale che ribalta il match. I campioni d’Italia pagano il cartellino rosso ricevuto da Casolari che impedisce loro di difendere il vantaggio acquisito nella prima ora di gioco. Più netta, invece, la vittoria delche insupera per 35-20 la Lazio e affianca proprio il Valoal secondo posto della classifica.