Mario Terlizzese morto in un incidente in monopattino | travolto da un' auto

Dramma a Roma. Un uomo originario della provincia di Taranto ma da tempo ormai residente ad Aprilia con la sua famiglia, è morto mentre in monopattino si recava a lavoro. La vittima, Mario Terlizzese, mercoledì mattina stava raggiungendo la sede dell'azienda dove lavorava come guardia giurata

Mario Terlizzese - morto sul monopattino travolto da una Smart - Morto per un incidente con il monopattino. Mario Terlizzese, il 41enne di Aprilia investito a bordo del suo mezzo elettrico da una Smart mercoledì 23 ottobre, non ce l’ha fatta. Il sinistro era avvenuto alle prime luci dell’alba, alle 6:30, in ... (Romatoday.it)