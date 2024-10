Linux Day, giornata all’insegna dell’innovazione a Bergamo (Di sabato 26 ottobre 2024) LA MANIFESTAZIONE. Celebrazione del software libero e dell’open source. Questi sono i valori alla base del Linux Day, un evento annuale dedicato all’esplorazione dei sistemi operativi Linux. Ecodibergamo.it - Linux Day, giornata all’insegna dell’innovazione a Bergamo Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) LA MANIFESTAZIONE. Celebrazione del software libero e dell’open source. Questi sono i valori alla base delDay, un evento annuale dedicato all’esplorazione dei sistemi operativi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

'Linux Day' : anche a Ferrara un evento per la giornata nazionale a sostegno del software libero - Sabato mattina gli appassionati di informatica e tutte le persone che hanno a cuore la libertà digitale sono chiamati a raccolta per il 'Linux Day', la giornata nazionale per il sostegno al software libero. L'evento, organizzato e gestito dal ... (Ferraratoday.it)