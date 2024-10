Franco Simone rivisita ‘Un colpo al cuore’: il ritorno emozionante del capolavoro di Giancarlo Bigazzi in chiave lounge (Di sabato 26 ottobre 2024) C’è aria di novità nel mondo della musica italiana, e questa volta ha il sapore nostalgico di un grande classico che ritorna in una veste tutta nuova, lounge, raffinata, ma sempre capace di toccare il cuore. Parliamo del nuovo progetto di GB Music, che ha appena lanciato il video di Un colpo al Cuore, reinterpretato Sbircialanotizia.it - Franco Simone rivisita ‘Un colpo al cuore’: il ritorno emozionante del capolavoro di Giancarlo Bigazzi in chiave lounge Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) C’è aria di novità nel mondo della musica italiana, e questa volta ha il sapore nostalgico di un grande classico che ritorna in una veste tutta nuova,, raffinata, ma sempre capace di toccare il cuore. Parliamo del nuovo progetto di GB Music, che ha appena lanciato il video di Unal Cuore, reinterpretato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Doppia uscita per la GB Music - La GB Music, storica etichetta fiorentina oggi di Giovanni Bigazzi ha infatti già pubblicato il primo singolo della serie Self Control. Per festeggiare, a 40 anni dall'uscita del pezzo scritto da ... (informazione.it)

Franco Simone interpreta Un Colpo al Cuore: il video - Si tratta del secondo capitolo del progetto Giancarlo Bigazzi in Lounge pubblicato su GB Music IL VIDEO E' INTRODOTTO DA UN TESTO ORIGINALE DELL'ARTISTA ... (tg24.sky.it)

20+ Halloween activities for adults in Springfield, plus annual downtown pub crawl - The annual Queen City Halloween Pub Crawl is Saturday, Oct. 26. 13 downtown bars are participating. Wristbands are $15. (aol.com)