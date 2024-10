Elezioni Georgia, per i dati ufficiali è in testa il partito di governo. Ma le opposizioni filo-Ue: “Abbiamo vinto noi”. Ong: “Violazioni ai seggi” (Di sabato 26 ottobre 2024) Quadro confusionario alla chiusura dei seggi delle Elezioni parlamentari in Georgia, con la vittoria rivendicata sia dalle opposizioni europeiste sia dal partito di governo, Sogno Georgiano, fondato dall’ex primo ministro Bidzina Ivanishvili e considerato più vicino agli interessi della Russia (che occupa militarmente circa il 20% del Paese). Il voto è considerato decisivo per le prospettive di Tbilisi di una futura adesione all’Unione europea. I dirigenti di Sogno Georgiano hanno iniziato a festeggiare in base agli exit poll della televisione filogovernativa Imedi, secondo cui il partito ha ottenuto il 56% dei voti: una ricostruzione data subito per buona dal premier ungherese Viktor Orbán, che su X fa le “congratulazioni al primo ministro Georgiano Irakli Kobakhidze e al partito Sogno Georgiano per la loro schiacciante vittoria alle Elezioni parlamentari di oggi. Ilfattoquotidiano.it - Elezioni Georgia, per i dati ufficiali è in testa il partito di governo. Ma le opposizioni filo-Ue: “Abbiamo vinto noi”. Ong: “Violazioni ai seggi” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Quadro confusionario alla chiusura deidelleparlamentari in, con la vittoria rivendicata sia dalleeuropeiste sia daldi, Sognono, fondato dall’ex primo ministro Bidzina Ivanishvili e considerato più vicino agli interessi della Russia (che occupa militarmente circa il 20% del Paese). Il voto è considerato decisivo per le prospettive di Tbilisi di una futura adesione all’Unione europea. I dirigenti di Sognono hanno iniziato a festeggiare in base agli exit poll della televisionegovernativa Imedi, secondo cui ilha ottenuto il 56% dei voti: una ricostruzione data subito per buona dal premier ungherese Viktor Orbán, che su X fa le “congratulazioni al primo ministrono Irakli Kobakhidze e alSognono per la loro schiacciante vittoria alleparlamentari di oggi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni Georgia - exit poll contrastanti - 18.55 Gli exit poll nelle elezioni in Georgia danno risultati contrastanti. L'opposizione filoccidentale canta vittoria e annuncia che il partito filorusso "Sogno Georgiano" avrebbe ottenuto il 40,9% dei voti contro il 51,9 del cartello delle ... (Televideo.rai.it)

Elezioni in Georgia : incidenti ai seggi - scambio di accuse tra governo e opposizioni - Roma, 26 ottobre 2024 – Caos in Georgia durante le elezioni parlamentari, ritenute cruciali per il futuro del Paese diviso tra un'opposizione filo-europea e un partito di governo – ‘Sogno Georgiano’ al potere dal 2012 – accusato di deriva ... (Quotidiano.net)

L'ingombrante presenza della Russia nelle elezioni della Georgia - Il futuro della Georgia è oggi nelle mani dei suoi abitanti, chiamati alle urne per le elezioni legislative, considerate cruciali per il destino di questo Paese diviso tra un'opposizione filo-europea e un partito di governo accusato di deriva ... (Today.it)

Elezioni cruciali in Georgia : Russia o Europa? La situazione del Paese - Le elezioni parlamentari in Georgia sono state inquadrate come un momento esistenziale per la democrazia dagli attivisti che vogliono vedere il partito Sogno georgiano, vicino alla Russia, estromesso dal potere “Si possono vedere in tutta ... (Metropolitanmagazine.it)