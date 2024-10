Balotelli al Genoa: le cifre dell'operazione che riportano Super Mario in serie A (Di sabato 26 ottobre 2024) Genova, 26 ottobre 2024 - Dopo una lunga riflessione, in casa Genoa si è presa finalmente la decisione che tutti i tifosi stavano aspettando con grande apprensione, ossia quella di portare Mario Balotelli a vestire la gloriosa maglia rossoblù. E così è stato. La scelta è infatti ricaduta sulle spalle dell'ex attaccante di Inter e Milan, visti soprattutto i tanti infortuni che hanno falcidiato (nel vero senso della parola) la rosa guidata da Alberto Gilardino. Ma non solo, durante l'estate il grifone si era privato delle sue stelle Mateo Retegui, poi passato all'Atalanta – dove sta giocando molto bene – e Gudmundsson finito alla corte di mister Palladino a Firenze. Dunque, infortuni a parte, c'era la necessità di andare a riempire qualche casella nel reparto d'attacco. Sport.quotidiano.net - Balotelli al Genoa: le cifre dell'operazione che riportano Super Mario in serie A Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 26 ottobre 2024) Genova, 26 ottobre 2024 - Dopo una lunga riflessione, in casasi è presa finalmente la decisione che tutti i tifosi stavano aspettando con grande apprensione, ossia quella di portarea vestire la gloriosa maglia rossoblù. E così è stato. La scelta è infatti ricaduta sulle spalle'ex attaccante di Inter e Milan, visti soprattutto i tanti infortuni che hanno falcidiato (nel vero sensoa parola) la rosa guidata da Alberto Gilardino. Ma non solo, durante l'estate il grifone si era privatoe sue stelle Mateo Retegui, poi passato all'Atalanta – dove sta giocando molto bene – e Gudmundsson finito alla corte di mister Palladino a Firenze. Dunque, infortuni a parte, c'era la necessità di andare a riempire qualche casella nel reparto d'attacco.

