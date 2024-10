Ballando con le stelle 2024 nuova puntata oggi | Elena Sofia Ricci ballerina per una notte anticipazioni

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Torna ‘con le’, il dance show condotto da Milly Carlucci, in ondasabato 26 ottobre alle 20.35 su Rai 1, per un’altra serata all’insegna della sfida e della competizione.per unadella quintache, dopo il grande successo di ‘Fiori sopra l’inferno’, torna lunedì 28 ottobre in prima serata su Rai 1 con la seconda serie ‘Ninfa Dormiente – I casi di Teresa Battaglia’, diretta da Kiko Rosati, tratta dai romanzi di Ilaria Tuti., in tutt’altra veste, scenderà in pista per ballare un free style molto particolare insieme a Moreno Porcu sulle note della canzone ‘Piccola anima’ di Ermal Meta.