A Padova la manifestazione dei movimenti contro il ddl 1660: in tanti anche da Venezia (Di sabato 26 ottobre 2024) Si è tenuta oggi a Padova la manifestazione regionale contro il cosiddetto ddl Sicurezza, il ddl 1660 in discussione oggi al Senato e contestato non solo dall'opposizione parlamentare ma anche dalle camere penali e da tutti i principali sindacati. Il ddl infatti introduce nuovi reati e aggravanti Veneziatoday.it - A Padova la manifestazione dei movimenti contro il ddl 1660: in tanti anche da Venezia Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Si è tenuta oggi alaregionaleil cosiddetto ddl Sicurezza, il ddlin discussione oggi al Senato e contestato non solo dall'opposizione parlamentare madalle camere penali e da tutti i principali sindacati. Il ddl infatti introduce nuovi reati e aggravanti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Domenica torna Ghetto in Fiore - venticinquesima edizione per la manifestazione di Cia Padova - E' arrivata alla venticinquesima edizione la manifestazione Ghetto in Fiore, inziativa a cura di Cia Padova in collaborazione con il Comune di Padova e l’associazione PadovaGhetto. L'appuntamento è per domenica 13 ottobre con inizio dalle 9.30 e ... (Padovaoggi.it)