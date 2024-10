Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 25-10-2024 ore 15:30

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024)DEL 25 OTTOBREORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLAFIUMICINO SINO ALLA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA E A24TERAMO. E A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE EST E TOR CERVARA IN USCITA DA. PER CHI È DIRETTO VERSO IL LITORALE, SEGNALIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE. SULLA CASSIA VEIENTANA SONO I LAVORI LA CAUSA DELLE CODE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER FORMELLO IN DIREZIONE DI VITERBO. CONCLUDIAMO CON UNO SGUARDO AL TRASPORTO FERROVIARIO TERMINATO L’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE NEL NODO DI, LA CIRCONE È IN GRADUALE RIPRESA.