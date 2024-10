Anteprima24.it - Terzo mandato, Caldoro: “Il testo della legge sembra un atto di fedeltà”

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“A prescindere dal merito e dal confronto tra le forze politiche sul limite dei mandati imposti per, quella presentata dalla maggioranza in Regioneessere undia sé stesso”. Così Stefanocapo dell’opposizione in consiglio regionale commenta la proposta diche se votata in aula consentirebbe ila De Luca. “Come ha giustamente affermato il commissario di Fdi Antonio Iannone, si configura – osserva– una classicaad personam”. “Solo a esclusivo beneficio del presidente pro tempore in carica oggi!”, conclude. L'articolo: “Ilundi” proviene da Anteprima24.it.