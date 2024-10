Latuafonte.com - Territory serie TV come finisce: spiegazione finale e stagione 2

Dal 24 ottobre 2024 è disponibile su Netflix. Si tratta di una TV western diretta da Greg McLean. La trama ruota intorno alla morte di un potente magnate del bestiame, da cui prende inizio una guerra per ottenere il controllo del più grande allevamento del mondo. La famiglia Lawson, che un tempo era molto influente, si ritrova a lottare a causa di alcune tensioni che potrebbero disintegrare la dinastia. Intanto, tante persone tentano di appropriarsi dell'impero. Intanto, escono fuori alcuni sospetti sulla morte del magnate. La prima stagione su Netflix finisce con l'episodio 6.