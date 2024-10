Olimpiadi il Veneto si cautela dal flop | 1435 milioni congelati per ripagare eventuali debiti Il rischio-deficit totale calcolato in 397 milioni

Olimpiadi, il Veneto si cautela dal flop: 143,5 milioni congelati per ripagare eventuali debiti. Il rischio-deficit totale calcolato in 397 milioni (Di venerdì 25 ottobre 2024) Le Olimpiadi invernali 2026 saranno un successone, assicurano i ministri Andrea Abodi e Matteo Salvini, il presidente del Coni Giovanni Malagò e i presidenti delle Regioni interessate. Ma vuoi vedere che qualcosa vada storto? Per mettere le mani avanti, senza ingenerare allarmi contabili, il bilancio di previsione della Regione Veneto 2025-2027 è disseminato di aggettivi come “prudenziale” ed “eventuale”, eppure le cautele sono riferite al rischio concreto di dover concorrere in modo diretto alle perdite che dovessero derivare dal deficit di bilancio nell’organizzazione dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026. È il calcolo di un rischio, con conseguente obbligo di intervento per ripianare i debiti se la gestione non dovesse andare come previsto. Ilfattoquotidiano.it - Olimpiadi, il Veneto si cautela dal flop: 143,5 milioni congelati per ripagare eventuali debiti. Il rischio-deficit totale calcolato in 397 milioni Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Leinvernali 2026 saranno un successone, assicurano i ministri Andrea Abodi e Matteo Salvini, il presidente del Coni Giovanni Malagò e i presidenti delle Regioni interessate. Ma vuoi vedere che qualcosa vada storto? Per mettere le mani avanti, senza ingenerare allarmi contabili, il bilancio di previsione della Regione2025-2027 è disseminato di aggettivi come “prudenziale” ed “eventuale”, eppure le cautele sono riferite alconcreto di dover concorrere in modo diretto alle perdite che dovessero derivare daldi bilancio nell’organizzazione dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026. È il calcolo di un, con conseguente obbligo di intervento per ripianare ise la gestione non dovesse andare come previsto.

