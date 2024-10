Marcia per la legalità con famiglie e istituzioni. "Basta droga e violenza, siamo stanchi" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il prossimo 30 ottobre, la comunità di Orta di Atella scenderà in strada per una manifestazione in favore della legalità, promossa dalla direzione scolastica e dall'amministrazione comunale. Il sindaco Antonino Santillo ha rivolto un appello a tutta la cittadinanza: “Invitiamo tutti a partecipare Casertanews.it - Marcia per la legalità con famiglie e istituzioni. "Basta droga e violenza, siamo stanchi" Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il prossimo 30 ottobre, la comunità di Orta di Atella scenderà in strada per una manifestazione in favore della, promossa dalla direzione scolastica e dall'amministrazione comunale. Il sindaco Antonino Santillo ha rivolto un appello a tutta la cittadinanza: “Invitiamo tutti a partecipare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

San Pietro Vernotico si ribella a violenza e criminalità : venerdì la marcia per la legalità - SAN PIETRO VERNOTICO – La comunità di San Pietro Vernotico risponde agli episodi di criminalità e di violenza degli ultimi mesi. Lo fa con una marcia della legalità organizzata dall’amministrazione comunale che si svolgerà venerdì prossimo (4 ... (Brindisireport.it)

Lettere intimidatorie e minacce telefoniche a un dipendente comunale : Alfonsine in marcia per la legalità - Centinaia di persone martedì sera hanno preso parte al lungo corteo in occasione della manifestazione pubblica 'Alfonsine per la legalità', indetta dal Comune a seguito di alcuni episodi intimidatori - lettere minatorie inviate sia agli ... (Ravennatoday.it)