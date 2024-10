Gaeta.it - “L’ho impiccato io”. Endless Love, seconda stagione: chi ha ucciso Ozan

, anticipazioni: "iopensavo fosse già morto" la confessione inattesa. Ecco chi ha. Le anticipazioni delladisorprendono i tanti fan della serie turca. La fiction, in onda su Canale 5, ha avuto un seguito rilevante e ad oggi si conferma un successo. Amori, passioni e intrighi caratterizzano questa soap che si è rivelata ben realizzata, narrata in modo appassionato e coerente con il filone delle serie turche, che negli ultimi anni hanno monopolizzato l'attenzione del pubblico. E se le puntate in onda in Italia sono concentrate nella ricerca del colpevole dell'omicidio di, nel secondo capitolo diil mistero sarà risolto.2 Spoiler-Foto Mediasetinfinity- Gaeta.