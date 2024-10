Legge di Bilancio 2025: rassicurazioni per il futuro delle comunità del cratere sismico 2016-2017 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Legge di Bilancio 2025 si preannuncia come un importante strumento a supporto delle comunità, dei cittadini e delle imprese colpite dal terremoto del 2016-2017. Grazie alla proroga dello stato di emergenza, il governo italiano si impegna a garantire la continuità e l’accelerazione nei processi di ricostruzione, contribuendo a rafforzare il tessuto sociale ed economico della zona. Con questa Legge, è previsto un significativo sostegno finanziario e una serie di esenzioni fiscali volti a promuovere la rinascita delle aree colpite. Proroga dello stato di emergenza e gestione commissariale La Legge di Bilancio prevede la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2025, consentendo ai processi di ricostruzione di continuare senza intoppi. Gaeta.it - Legge di Bilancio 2025: rassicurazioni per il futuro delle comunità del cratere sismico 2016-2017 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladisi preannuncia come un importante strumento a supporto, dei cittadini eimprese colpite dal terremoto del. Grazie alla proroga dello stato di emergenza, il governo italiano si impegna a garantire la continuità e l’accelerazione nei processi di ricostruzione, contribuendo a rafforzare il tessuto sociale ed economico della zona. Con questa, è previsto un significativo sostegno finanziario e una serie di esenzioni fiscali volti a promuovere la rinascitaaree colpite. Proroga dello stato di emergenza e gestione commissariale Ladiprevede la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre, consentendo ai processi di ricostruzione di continuare senza intoppi.

