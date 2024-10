La Serie A torna in chiaro: come vedere Milan-Napoli gratis su Dazn (Di venerdì 25 ottobre 2024) A quasi 30 anni da Juventus-Sampdoria del 13 aprile 1996, un match di Serie A tornerà visibile in chiaro gratuitamente. Dazn ha annunciato che Milan-Napoli del 29 ottobre, anticipo della decima giornata di campionato in programma a San Siro alle 20.45, sarà free anche per i non abbonati. Sarà il primo di cinque match gratuiti della stagione disponibili tramite il pacchetto Try and Buy. «È una svolta storica per il nostro Paese», ha spiegato in una nota Stefano Azzi, Ceo di Dazn Italia. «Lo è ancora di più se consideriamo che sarà in esclusiva su Dazn senza necessità di abbonarsi. Si tratta di una straordinaria opportunità che abbiamo fortemente voluto e che ci permetterà di portare le emozioni del grande calcio a un numero maggiore di tifosi. Lettera43.it - La Serie A torna in chiaro: come vedere Milan-Napoli gratis su Dazn Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) A quasi 30 anni da Juventus-Sampdoria del 13 aprile 1996, un match diA tornerà visibile ingratuitamente.ha annunciato chedel 29 ottobre, anticipo della decima giornata di campionato in programma a San Siro alle 20.45, sarà free anche per i non abbonati. Sarà il primo di cinque match gratuiti della stagione disponibili tramite il pacchetto Try and Buy. «È una svolta storica per il nostro Paese», ha spiegato in una nota Stefano Azzi, Ceo diItalia. «Lo è ancora di più se consideriamo che sarà in esclusiva susenza necessità di abbonarsi. Si tratta di una straordinaria opportunità che abbiamo fortemente voluto e che ci permetterà di portare le emozioni del grande calcio a un numero maggiore di tifosi.

