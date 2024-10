Il grande spettacolo di Fiorello per il matrimonio di Olivia Testa (Di venerdì 25 ottobre 2024) Il grande spettacolo di Fiorello per il matrimonio di Olivia Testa Un legame speciale tra Fiorello e Olivia Fiorello ha sempre considerato Olivia Testa come una figlia. Il loro legame, nato quando la giovane aveva solo tre anni, è cresciuto negli anni fino a diventare saldo e affettuoso. “Sono il suo papà frizzante,“ ha dichiarato Fiorello, descrivendo con simpatia e amore il loro rapporto. Olivia, figlia della compagna di Fiorello, Susanna Biondo, e dell’imprenditore Edoardo Testa, si è sposata a Venezia in una cerimonia incantevole. Olivia, che aspetta un bambino, ha detto di sì ad Ansperto Radice Fossati Confalonieri, discendente di una delle più antiche famiglie della nobiltà milanese. Bollicinevip.com - Il grande spettacolo di Fiorello per il matrimonio di Olivia Testa Leggi tutta la notizia su Bollicinevip.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildiper ildiUn legame speciale traha sempre consideratocome una figlia. Il loro legame, nato quando la giovane aveva solo tre anni, è cresciuto negli anni fino a diventare saldo e affettuoso. “Sono il suo papà frizzante,“ ha dichiarato, descrivendo con simpatia e amore il loro rapporto., figlia della compagna di, Susanna Biondo, e dell’imprenditore Edoardo, si è sposata a Venezia in una cerimonia incantevole., che aspetta un bambino, ha detto di sì ad Ansperto Radice Fossati Confalonieri, discendente di una delle più antiche famiglie della nobiltà milanese.

