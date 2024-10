"Vi racconto la dipendenza dalla droga" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le difficoltà dell’adolescenza e della vita, gli amici o l’emarginazione, la famiglia, la scuola, le scelte, giuste e “sbagliate“, tutte fette nella “Torta della vita“: "La mia, a un certo punto, ruotava attorno alle dipendenze. Sta a voi costruire la vostra: e scegliere di cosa riempirla". Obiettivo prevenzione, e prima giornata alle scuole medie di progetto “We free“ con i ragazzi della comunità di San Patrignano. In cattedra il testimonial Diego, ex ospite della comunità, in platea le classi seconde, che hanno partecipato a un workshop interattivo. Un nuovo incontro è previsto per oggi. Domani, invece, il progetto diventa spettacolo al teatro Il Giglio, spettatori e ospiti i ragazzi dell’istituto superiore Bellisario. “We free“ è il progetto di punta fra i molti inseriti nel piano di diritto allo studio di quest’anno, presentato e approvato nell’ultimo consiglio comunale. Ilgiorno.it - "Vi racconto la dipendenza dalla droga" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le difficoltà dell’adolescenza e della vita, gli amici o l’emarginazione, la famiglia, la scuola, le scelte, giuste e “sbagliate“, tutte fette nella “Torta della vita“: "La mia, a un certo punto, ruotava attorno alle dipendenze. Sta a voi costruire la vostra: e scegliere di cosa riempirla". Obiettivo prevenzione, e prima giornata alle scuole medie di progetto “We free“ con i ragazzi della comunità di San Patrignano. In cattedra il testimonial Diego, ex ospite della comunità, in platea le classi seconde, che hanno partecipato a un workshop interattivo. Un nuovo incontro è previsto per oggi. Domani, invece, il progetto diventa spettacolo al teatro Il Giglio, spettatori e ospiti i ragazzi dell’istituto superiore Bellisario. “We free“ è il progetto di punta fra i molti inseriti nel piano di diritto allo studio di quest’anno, presentato e approvato nell’ultimo consiglio comunale.

