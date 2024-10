Vaccino contro l'Herpes Zoster, Nappi (Lega): "Al Moscati negata profilassi a 5mila cittadini. Si intervenga subito" (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Oltre 5.000 cittadini, over 65 e fragili, che si sono recati presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, si sarebbero visti negare la profilassi contro l’Herpes Zoster, a causa del blocco della distribuzione del Vaccino in atto nella struttura. La situazione che si è venuta a creare sta Avellinotoday.it - Vaccino contro l'Herpes Zoster, Nappi (Lega): "Al Moscati negata profilassi a 5mila cittadini. Si intervenga subito" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) “Oltre 5.000, over 65 e fragili, che si sono recati presso l’ospedale San Giuseppedi Avellino, si sarebbero visti negare lal’, a causa del blocco della distribuzione delin atto nella struttura. La situazione che si è venuta a creare sta

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vaccino anticancro : la prima sperimentazione italiana contro il “tumore del marinaio” - Dei seicento pazienti arruolati, 250 verranno trattati con due cicli di vaccino e l’immunoterapico Pembrolizumab a cui seguirà l’intervento chirurgico e poi il trattamento adiuvante. «L’immunoterapia è un trattamento molto efficace» Un vaccino, cioè, che utilizza mRNA sintetici progettati per ‘istruire’ il sistema immunitario a riconoscere specifiche proteine, chiamati ‘neoantigeni’, che sono espressione di mutazioni genetiche avvenute nelle cellule malate. (Iodonna.it)

Vaccino contro il carcinoma della pelle - al via sperimentazione per 600 pazienti all’Istituto dei tumori di Napoli Pascale - – dichiara Ascierto – Il vaccino, anche questo prodotto da Moderna, si basa sulla stessa tecnologia adottata per quelli contro il Covid, e quello per la cura del melanoma iniettato per la prima volta in Italia qui al Pascale, lo scorso gennaio. Dei seicento pazienti arruolati 250 verranno trattati con due cicli di vaccino e l’immunoterapico Pembrolizumab a cui seguirà l’intervento chirurgico e poi il trattamento adiuvante. (Ilfattoquotidiano.it)

Vaccino contro la bronchiolite - parte la campagna di immunizzazione nei neonati - La campagna di immunizzazione dei bambini contro il virus respiratorio sinciziale (VRS), responsabile della bronchiolite nei neonati, nella nostra regione prenderà il via dal prossimo 21 ottobre. La profilassi sarà effettuata con una singola dose dell’anticorpo monoclonale nirsevimab. In... (Modenatoday.it)