“Trump è un fascista che invoca Hitler”, l’attacco senza filtri di Harris, il tycoon risponde (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sale la tensione tra Kamala Harris e Donald Trump, a meno di due settimane dall’election day negli Stati Uniti. “Sono convinta che Trump sia un fascista”, ha ribadito la vicepresidente Usa all’incontro con gli elettori in Pennsylvania. “E non lo penso solo io, ma lo pensano anche le persone che hanno lavorato con lui”, ha detto la vicepresidente Usa citando l’ex capo dello staff John Kelly. Il riferimento è alla definizione di “fascista” che l’ex generale Kelly ha dato di Trump. “Il popolo americano ha bisogno di un presidente che governi per tutti e non solo in base a chi ha votato chi. Nello Studio Ovale non deve esserci una persona che deve progettare una vendetta”, ha aggiunto Harris. “Trump non difenderà la Costituzione americana, la ucciderà”, ha aggiunto Harris, insistendo sul fatto che il repubblicano “è un pericolo” per gli Stati Uniti. Metropolitanmagazine.it - “Trump è un fascista che invoca Hitler”, l’attacco senza filtri di Harris, il tycoon risponde Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sale la tensione tra Kamalae Donald, a meno di due settimane dall’election day negli Stati Uniti. “Sono convinta chesia un”, ha ribadito la vicepresidente Usa all’incontro con gli elettori in Pennsylvania. “E non lo penso solo io, ma lo pensano anche le persone che hanno lavorato con lui”, ha detto la vicepresidente Usa citando l’ex capo dello staff John Kelly. Il riferimento è alla definizione di “” che l’ex generale Kelly ha dato di. “Il popolo americano ha bisogno di un presidente che governi per tutti e non solo in base a chi ha votato chi. Nello Studio Ovale non deve esserci una persona che deve progettare una vendetta”, ha aggiunto. “non difenderà la Costituzione americana, la ucciderà”, ha aggiunto, insistendo sul fatto che il repubblicano “è un pericolo” per gli Stati Uniti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kamala Harris attacca Trump : "Penso sia fascista” - ex capo dello staff del tycoon : “Diceva di voler avere i genitali di Hitler” - Kelly, ex capo dello staff di Trump ha asserito come quest'ultimo abbia elogiato Hitler: "Vorrei avere i suoi genitali".La candidata democratica prende la palla al balzo Kamala Harris attacca Trump, e lo fa a muso duro dandogli del "fascista". "Non lo penso solo io, ma lo pensano anche le per . (Ilgiornaleditalia.it)

Kamala Harris ha detto che Trump "è un fascista" - Donald Trump è un "fascista". Parola di Kamala Harris. La candidata democratica alle elezioni Usa alza il livello dello scontro dopo le rivelazioni secondo cui il suo sfidante per la Casa Bianca avrebbe elogiato i generali di Adolf Hitler. In un discorso a sorpresa tenuto nella sua residenza di... (Today.it)

"Trump fascista - invoca Hitler" - l'attacco di Harris. Lui replica : "Ha mente distorta" - La domanda in 13 giorni sarà: cosa vuole il popolo americano?". L'offensiva dem passa anche per le parole di Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, che risponde alle domande nel briefing quotidiano. La vicepresidente cavalca le rivelazioni del generale John Kelly, che è stato capo dello staff della Casa Bianca di Trump, e che ha definito l'ex presidente un fascista nonché estimatore, per certi versi, di Hitler. (Liberoquotidiano.it)