E' risultato positivo il passaggio delle gare interne dal sabato al venerdì alle 20,30, a vedere la Futsal Cesena perdere (2-3) contro il Modena c'erano infatti 420 spettatori, quasi il triplo dell'affluenza media della stagione precedente. Ma non è bastato per evitare il ko contro il Modena Cavezzo (a punteggio pieno dopo due giornate) che ha meritato il successo, mostrando maggiore voglia e fame di vincere ma non di essere più forte. L'autocritica deve scattare in casa bianconera dove sono mancate umiltà e determinazione, ingredienti senza i quali i romagnoli diventano estremamente vulnerabili, inoltre da evidenziare alcuni grossolani errori da parte dei big della formazione di Osimani.

La Futsal Cesena trova la prima sconfitta della stagione nel derby contro il Modena Cavezzo - Così come all’esordio con il. Prima sconfitta stagionale per la Futsal Cesena, che questa sera è caduta tra le mura amiche del PalaPaganelli nel derby contro il Modena, 2-3 il risultato, nonostante una bellissima cornice di pubblico con tanti bambini e famiglie al seguito della squadra romagnola. . (Cesenatoday.it)

Ottimo esordio della Futsal Cesena - un punto in casa del Cdm Futsal grazie alle parate di Montalti - Comincia con un pareggio la nuova stagione della Futsal Cesena, che ha conquistato un punto sul difficile campo del Cdm Futsal. Succede tutto nei primi otto minuti di gara, quando i padroni di casa si portano in vantaggio per due volte e per due volte vengono ripresi dai bianconeri. Passano... (Cesenatoday.it)

Per la Futsal Cesena trasferta da disco rosso - La Futsal Cesena perde contro il Modena ma registra un aumento di spettatori. Obiettivo salvezza in A2 Elite, sfida difficile contro Il Saviatesta. (ilrestodelcarlino.it)

