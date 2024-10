Ostiamare, le parole di Minincleri: "Ci siamo un po' spenti, sono deluso" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Al termine del match contro la Sangiovannese, mister Minincleri commenta così la prestazione dei suoi: “Sapevamo che la Sangiovannese era un avversario di livello. Eravamo anche partiti bene con qualche occasione poi purtroppo siamo andati sotto su un nostro errore difensivo. A questo punto ci Romatoday.it - Ostiamare, le parole di Minincleri: "Ci siamo un po' spenti, sono deluso" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Al termine del match contro la Sangiovannese, mistercommenta così la prestazione dei suoi: “Sapevamo che la Sangiovannese era un avversario di livello. Eravamo anche partiti bene con qualche occasione poi purtroppoandati sotto su un nostro errore difensivo. A questo punto ci

Ostiamare - le parole di mister Minincleri : "Siamo mancati nel finale con l'Orvietana" - Una domenica sfortunata per l'Ostiamare che, sul campo dell'Orvietana, ha perso 3-1 incassando la prima sconfitta stagionale. . . . Nonostante il risultato negativo, la prestazione non è mancata soprattutto nel primo tempo, dove i lidensi hanno creato diverse occasioni: "Secondo me abbiamo approcciato. (Romatoday.it)

L'Ostiamare si prepara alla prima di campionato - le parole di mister Minincleri "Siamo pronti" - L’Ostiamare si prepara all’esordio stagionale. I biancoviola affronteranno in Coppa Italia l’Ilvamaddalena per una sfida da dentro o fuori. Il tecnico lidense, Simone Minincleri vuole partire subito con il piede giusto forte anche dell’ottimo lavoro fin qui svolto dai suoi: “Finalmente si... (Romatoday.it)