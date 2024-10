Oltre 30mila no all'abbattimento degli abeti della valle per il Natale in Vaticano (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’obiettivo delle 35mila firme è ormai a un passo (ne sono state raccolte quasi 33mila): il riferimento è alla petizione online sul portale change.org lanciata dall’associazione Bearsandothers contro l’asportazione di 40 abeti, alcuni anche secolari di Oltre 30 metri, per essere portati dalla Val Trentotoday.it - Oltre 30mila no all'abbattimento degli abeti della valle per il Natale in Vaticano Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’obiettivo delle 35mila firme è ormai a un passo (ne sono state raccolte quasi 33mila): il riferimento è alla petizione online sul portale change.org lanciata dall’associazione Bearsandothers contro l’asportazione di 40, alcuni anche secolari di30 metri, per essere portati dalla Val

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Appuntamento il 14 novembre a Bari per scoprire DRIN TREE, il progetto di Enegan per salvaguardare l'ambiente - Appuntamento il 14 novembre a Bari, all'Agriturismo Tenuta Giannini, per scoprire il progetto DRIN TREE di Enegan realizzato in collaborazione con Treedom, che prevede la creazione di una foresta attr ... (edge9.hwupgrade.it)

Fondazione Ferrero presenta la mostra ‘Giuseppe Penone – Impronte di luce’ - Dal 26 ottobre 2024 al 16 febbraio 2025, Fondazione Ferrero ad Alba (CN) presenta un viaggio tra arte e natura attraverso oltre cento opere di Giuseppe Perone. (msn.com)

Sei alla ricerca di un po’di adrenalina tra gli alberi? Scopri i migliori parchi avventura della Toscana - Scopriamo i parchi avventura più belli della Toscana: natura, sport e tante attività per una giornata all'insegna del divertimento ... (greenme.it)