L’arte sottile del giornalista sportivo Quei ricordi in tribuna al Rastrello

(Di giovedì 24 ottobre 2024) I giornalisti sportivi sono razza a parte: sono gli storici dell’istante, quelli che non sperano nell’immortalità di chi scrive di cronaca e politica. Ne conosco di bravi che sono riusciti a raccontare, nei minimi particolari, partite ed eventi che non hanno mai visto. Eccoli riuniti in una foto allo stadio di qualche anno fa: un bel gruppo che (non) fa colore ma serena atmosfera di giorni andati. Insomma, di cronisti che se la cantano e se la suonano. Mattioli è bravo a fermarli. Qui siamo magari nell’intervallo di quelle partite dove "abbiamo giocato fino ad adesso così così, ma siamo fiduciosi nel secondo tempo!". C’è sempre stato un velo di pregiudizi nei confronti del giornalismo, considerato ’minore’, quando in realtà ci sono tanti esempi di luminosa scrittura. Cito solo il trittico magico con Gianni Brera, Giampiero Ormezzano e Gianni Melidoni.