Grande fratello: Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato la prima coppia? La dichiarazione d'amore é al Gran Hermano! (VIDEO) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta non smettono di sorprendere i fan nella Casa di Grande Hermano, anche dopo la rottura tra loro al Grande fratello. I due, diventati inquilini nella Casa spagnola per una settimana come gieffini italiani preferiti del pubblico, danno ora prova di un amore nascente. In terra spagnola, Lorenzo si dichiara a Shaila.

“Guardate chi è entrato”. Sorpresa al Grande Fratello - tutti senza parole : la Casa esplode davanti a loro - . Grande Fratello, occhi puntati su Jessica Morlacchi Grande Fratello, concorrenti sorpresi: doppio ingresso nella casa, chi sono Mentre stavano ballando al Grande Fratello, i concorrenti hanno dovuto affrontare il classico freeze, disposto dagli autori del programma. Al GF sono arrivati due ex protagonisti Amici, ovvero l’ex insegnante Garrison e l’ex concorrente Martina. (Caffeinamagazine.it)

Garrison entra a sorpresa al Grande Fratello - Enzo Paolo scoppia in lacrime (VIDEO) - Nella Casa del Grande Fratello arriva a sorpresa Garrison! Nel vederlo Enzo Paolo non ha nascosto le sue lacrime L'articolo Garrison entra a sorpresa al Grande Fratello, Enzo Paolo scoppia in lacrime (VIDEO) proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)

Grande Fratello - Shaila e Lorenzo non convincono il pubblico spagnolo : "Stanno mentendo" - Il gemellaggio tra il nostro GF e il Gran Hermano spagnolo ha visto Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato andare in Spagna. Ma la loro dinamica non convince il pubblico spagnolo. Ecco perché!. (Comingsoon.it)