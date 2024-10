Lanazione.it - Carenza di agenti nella polizia municipale: «Agenti in arrivo»

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Arezzo, 24 ottobre 2024 – Sui numeri dellauna nota del sindaco Ghinelli e dell'assessore Carlettini. “Al di là dei numeri errati riportati dal rappresentante della Cisl sull’organico dellapubblicati oggistampa, aspetto sul quale entreremo, ci preme innanzitutto sottolineare una questione di metodo: per tutto ciò che riguarda l’organizzazione dei servizi del Comune di Arezzo, PM compresa, per riportare lamentele e avanzare proposte, per trattare le questioni in modo chiaro, c’è una sede istituzionale. Ed è la Rsu che settimanalmente viene convocata dall’inizio del mandato, a dimostrazione di come questa amministrazione abbia sempre fatto del dialogo e dell’ascolto con i rappresentanti dei dipendenti un punto fermo. Lì si pongono e affrontano i problemi.