Calcio Napoli, la foto ufficiale nella stazione di Chiaia della metro: ecco il motivo (Di giovedì 24 ottobre 2024) La fermata di Chiaia della Linea 6 della metropolitana è stata scelta dal Calcio Napoli come location per la foto ufficiale della rosa per la Serie A 2024/25. Il Calcio Napoli, in collaborazione con Azienda Napoletana Mobilità, ha scelto la fermata della metro di Chiaia come location per la foto ufficiale della rosa per la 2anews.it - Calcio Napoli, la foto ufficiale nella stazione di Chiaia della metro: ecco il motivo Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La fermata diLinea 6politana è stata scelta dalcome location per larosa per la Serie A 2024/25. Il, in collaborazione con Azienda Napoletana Mobilità, ha scelto la fermatadicome location per larosa per la

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - Conte : "Spero Kvaratskhelia trovi l'accordo col club - ma so che nel calcio tutto è possibile..." - L`allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Lecce che potrebbe confermare il primato... (Calciomercato.com)

Calciomercato Napoli - distanza sul rinnovo di Meret : sale la tensione tra le parti - la situazione - Le ultime sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Alex Meret, in scadenza in estate, con il Napoli. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, lunedì è previsto un incontro tra Pastorello – agente del portiere – e il ds del Napoli Manna. L’accordo, al momento, non solo […]. (Calcionews24.com)

Calciomercato Milan : scambi clamorosi con il Napoli - Contatti Milano-Napoli per Raspadori Un’altra idea, rilanciata da ‘La Repubblica’, è quella relatvia invece a Giacomo Raspadori. A far scattare l’effetto domino, quindi, dovrà essere proprio il georgiano, alle prese con una trattativa per il rinnovo più complicata del previsto. Lo stato di forma di Chukwueze e Puliši? e la freschezza di Okafor sopperiscono per il momento a tutto questo, ma a gennaio il calciomercato del Milan potrà riaccendersi per regalare a Fonseca un nuovo attaccante con cui far rifiatare Morata e allargare il reparto. (Metropolitanmagazine.it)