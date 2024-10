Tvzap.it - “Belve” torna su Rai2, ecco quando e con quale ospite: inizio col botto

Leggi tutta la notizia su Tvzap.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) News tv. “sue concol. Interessanti interviste a personaggi che si sono conquistati uno spazio nella società con le unghie e con i denti, accostando alle proprie doti naturali della grinta in più. In una parola si tratta di ‘’. Sono queste le caratteristiche alla base del programma di Francesca Fagnani, che è pronta are sul secondo canale Rai con una nuova e sorpredente edizione.