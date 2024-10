Serie D, contro il Ravenna lo United Riccione trova il terzo pareggio consecutivo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Buon punto per lo United Riccione che ferma sull'1-1 il Ravenna a Cattolica. Entrambe in avvio le reti della gara: passano in vantaggio i giallorossi con la spaccata di Lordkipanidze al 9', ma cinque minuti dopo pareggiano i biancazzurri grazie a Rossi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Si Today.it - Serie D, contro il Ravenna lo United Riccione trova il terzo pareggio consecutivo Leggi tutta la notizia su Today.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Buon punto per loche ferma sull'1-1 ila Cattolica. Entrambe in avvio le reti della gara: passano in vantaggio i giallorossi con la spaccata di Lordkipanidze al 9', ma cinque minuti dopo pareggiano i biancazzurri grazie a Rossi sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Si

