Ilnapolista.it - Paura per i tifosi del Bologna, evacuato l’aeroporto di Birmingham per allarme bomba

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il ritorno in Italia di una parte deidelprocede a rilento, in quanto è stato chiuso improvvisamentedidopo che è stato segnalato un veicolo sospetto.per ideldiper“È una misura precauzionale per assicurare la sicurezza di passeggeri e staff” ha riferito in un comunicato la polizia del West Midlands, mentre un portavoce della polizia ha dichiarato: «I viaggiatori non dovrebbero recarsi in aeroporto e quelli che già ci sono, dovrebbero contattare le rispettive linee aeree per aggiornamenti». L’è rientrato qualche ora dopo, intorno alle 16:30.