Palermo, truffa su Superbonus 110%: un arresto

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Guardia di Finanza diha eseguito un’ordinanza del gip con la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti di una persona. I reati contestati a vario titolo sono quelli diai danni dello Stato, false asseverazioni rilasciate dal tecnico abilitato, emissione di fatture per operazioni inesistenti e indebita compensazione di crediti di imposta inesistenti. Con lo stesso provvedimento il gip ha disposto il sequestro di crediti per un ammontare di 1.660.537 euro e il sequestro per equivalente pari a 1.022.117 euro. Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle di Carini hanno preso le mosse da una denuncia di un cittadino che aveva incaricato il professionista per la realizzazione di lavori dei cosiddetti Sismabonus eusufruendo dell’agevolazione