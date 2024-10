Ilfattoquotidiano.it - Niente rivalutazione delle pensioni per chi è all’estero. Migliora per gli altri ma sarà “piena” solo per quelle basse

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Per i pensionati italiani che risiedono, l’anno prossimo non cinessun incremento dell’assegno. Laper tenere il passo dell’inflazione non verrà riconosciuta “in via eccezionale”, a meno che non siano assegni fino al trattamento minimo. Lo si legge nella legge di bilancio. Per tutti glipensionati dal 2025 finisce il meccanismo che era in vigore quest’anno ed era articolati su sei livelli, con rivalutazioni dal 100% per lepiùfino al 22% (dell’inflazione) disuperiori a 10 volte la minima. Dal prossimo anno si dovrebbe tornare al dispositivo introdotto dalla legge n. 388/2000, e successive modificazioni, basato su soli tre livelli: adeguamento del 100% all’inflazione per gli assegni d’importo fino a 4 volte il trattamento minimo, del 90% per quelli tra 4 e 5 volte il minimo e del 75% per led’importo superiore.