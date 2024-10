n L’Amour il terzo singolo che anticipa Amore e Salute il nuovo album della super band Fitness Forever

Leggi tutta la notizia su Citypescara.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Icontinuano a conquistare pubblico con il loro stile unico e melodie memorabili e con il, estratto dal loro attesissimo”, uscita prevista per il prossimo 8 novembre in formato digitale e vinile, confermano lo status didalle composizioni e arrangiamenti mai banali, in antitesi con la musica dei tempi moderni.””, firmato dal carismatico frontman Carlos Valderrama, si presenta come un brano che racchiude in sé l’essenza di uno chansonnier : con il cuore spezzato, ma consapevole del proprio posto nel mondo. Con un’introduzione malinconica che cattura l’ascoltatore fin dai primi istanti, la canzone evolve rapidamente in un romantico disco-funk, ricco di morbidi arrangiamenti di fiati e archi che ne caratterizzano l’intera sonorità.