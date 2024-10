Ilrestodelcarlino.it - Medici del 118 senza stipendio: il tribunale condanna l’Ausl Romagna

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ravenna, 23 ottobre 2024 – Ilcivile di Ravenna hato l'Ausla risarcire seidel 118 lasciatiper cinque mesi nel 2022. La sentenza è di martedì. Il contenzioso nacque dalla necessità dell'azienda sanitaria di sopperire alle carenze di personale del Pronto soccorso. Carenza a cui l'Ausl avrebbe voluto mettere una pezza con i professionisti del 118; i sei ricorrenti (4 operativi all'ospedale di Ravenna, i restanti due in quello di Rimini) avevano rifiutato. A quel punto l'Ausl aveva deciso di non corrispondergli per intero la cifra prevista dall'accordo integrativo regionale; parliamo di 900 euro al mese (da ottobre 2022 un nuovo accordo integrativo aveva sanato la situazione). Decisione non legittima, per ilcivile.