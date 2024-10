Gqitalia.it - In questo mercoledì di Champions League è tempo di Young Boys-Inter

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L'appuntamento conè per questa sera alle 21, per una nuova serata di. L’occasione per la squadra di Inzaghi è di quelle da non perdere: dopo l’ottimo pareggio all’esordio in casa del Manchester City e il netto successo a San Siro contro la Stella Rossa, i nerazzurri sanno di avere la grande opportunità di fare un bel passo avanti in classifica contro una squadra ancora a zero punti. Non solo, perché lovanta il tutt’altro che lusinghiero bilancio di zero gol fatti e ben otto subiti (0-3 in casa contro l’Aston Villa, 5-0 a Barcellona), un motivo in più perché l’guardi con ottimismo alla trasferta di Berna, sapendo di poter contare su un gioco offensivo sempre efficace e su bocche da fuoco di primissimo livello.