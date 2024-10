I gusti a tavola mettono a rischio la salute sessuale dei maschi

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Predilezione per carne rossa e lavorata, pasti a orari sfasati, spesso veloci e fuori casa. Sono queste le abitudini atipicali secondo uno studio condotto dall’Università Telematica San Raffaele di Roma e dall’Irccs San Raffaele di Roma recentemente pubblicato sulla rivista Frontiers in Nutrition. Queste abitudini, avverte la Società Italiana di Andrologia (Sia), possono avere un impatto anche sulla. «Gli uomini sono più propensi a consumare cibi ricchi di grassi, carni rosse o lavorate, come insaccati industriali o artigianali», spiega il presidente della Società Italiana di Andrologia Alessandro Palmieri, professore di Urologia all’Università Federico II di Napoli.