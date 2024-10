Horizon Zero Dawn Remastered, Digital Foundry ha promosso pienamente il lavoro di Nixxes (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Digital Foundry ha pubblicato un video confronto di Horizon Zero Dawn Remastered con la versione originale per PS4, con l’obiettivo di mettere in evidenza quale che sono le principali novità e migliorie che contraddistinguono la nuova versione per PS5. La redazione inglese ha quindi affermato che Nixxes ha effettuato un lavoro di assoluto livello con la Remastered, visto che è stata in grado di apportare tutta una serie di migliorie che sembrano appartenere maggiormente ad un remake vero e proprio piuttosto che ad una Remastered. Digital Foundry ha affermato che Horizon Zero Dawn Remastered presenta un modello di Aloy decisamente migliorato rispetto alla versione originale (è lo stesso di Forbidden West), con tanto di effetti particellari, sistema di illuminazione e texture fortemente migliorate. Game-experience.it - Horizon Zero Dawn Remastered, Digital Foundry ha promosso pienamente il lavoro di Nixxes Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)ha pubblicato un video confronto dicon la versione originale per PS4, con l’obiettivo di mettere in evidenza quale che sono le principali novità e migliorie che contraddistinguono la nuova versione per PS5. La redazione inglese ha quindi affermato cheha effettuato undi assoluto livello con la, visto che è stata in grado di apportare tutta una serie di migliorie che sembrano appartenere maggiormente ad un remake vero e proprio piuttosto che ad unaha affermato chepresenta un modello di Aloy decisamente migliorato rispetto alla versione originale (è lo stesso di Forbidden West), con tanto di effetti particellari, sistema di illuminazione e texture fortemente migliorate.

