Guida pratica per gli alluvionati Foto a tutto e verifiche sulle polizze | Molte auto si possono recuperare

di Giovanni Di Caprio BOLOGNA Un'escalation di allagamenti senza precedenti. Esondazioni che hanno devastato macchine, sommerso abitazioni, ricoperto di acqua le vie, sfollato migliaia di persone e spezzato una giovane vita, a Pianoro. Mentre in questi giorni sono previste nuove piogge, la regione vuole tornare alla normalità. Cosa deve fare un cittadino per recuperare quanto è stato distrutto dall'alluvione? Come richiedere i rimborsi? CASE Confabitare fa sapere che, per quanto riguarda i rimborsi per le case, i condomini e le cantine alluvionate, bisogna innanzitutto fare un resoconto di quanto accaduto in termini di danni con anche gli importi del materiale distrutto e con Foto correlate. Così, anche quando ci sarà da richiedere i rimborsi pubblici del Comune o altri si è già pronti.

