Furti, Valle del Sele sotto scacco: le immagini della banda

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLadri in azione a Calabritto. Dopo iavvenuti cinque giorni fa, ieri sera un secondo raid. Almeno cinque le abitazioni prese di mira tra i rioni di Lucina, Serra, Bralia/Piedelmonte e San Mauro/Castruzzo. I malviventi avrebbero fatto visita a più appartamenti, riuscendo a svaligiarne alcuni, per poi fuggire a bordo di almeno una autovettura che si sarebbe rapidamente allontanata dal centro abitato, secondo le segnalazioni di alcuni cittadini. È probabile che si tratti di ‘topi di appartamento’ che ciclicamente svaligiano le abitazioni dei comuni nelladel. Anche se tuttavia, era da diverso tempo, che non si segnalavano azioneve di questo tipo a Calabritto. Solitamente questi ladri agiscono in gruppo, travisati, e su più appartamenti. E così è stato oggi in paese.