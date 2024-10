Milleunadonna.it - Francesca Fialdini come Lilli Gruber e Bianca Berlinguer? La politica in tv e l'appello alla Rai: "Mi piacerebbe tantissimo"

Leggi tutta la notizia su Milleunadonna.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) “Lo ammetto, sono colpevole. Mi è successo più di una volta di essere fermata per strada da qualcuno che, anche in maniera affettuosa, mi chiedeva se fossi davvero io e io invece ho negato di essere me stessa. E l’ho fatto non perché volessi essere scortese ma perché la popolarità è solo un aspe