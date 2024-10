Eco-Light, il progetto che “illumina” il Patrimonio culturale del Centro-Italia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Eco-Light (EcoSystem Lighting the Innovative and Green Heritage through Technologies) - il progetto che coinvolge rinomati partner internazionali in una ricerca multi-disciplinare sulla “Cultura della Luce” - entra nel vivo e verrà presentato al’Istituto Italiano Design (Iid) nel loro nuovo Hub Perugiatoday.it - Eco-Light, il progetto che “illumina” il Patrimonio culturale del Centro-Italia Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Eco-(EcoSysteming the Innovative and Green Heritage through Technologies) - ilche coinvolge rinomati partner internazionali in una ricerca multi-disciplinare sulla “Cultura della Luce” - entra nel vivo e verrà presentato al’Istitutono Design (Iid) nel loro nuovo Hub

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Wolf Among Us 2, Telltale smentisce i rumor sulla cancellazione del progetto - Telltale è intervenuta affermando che "lo sviluppo di The Wolf Among Us 2 procede a gonfie vele" e che presto arriveranno nuovi aggiornamenti. (gamesource.it)

Mysteria accende il Castello di Brescia unendo arte, musica e letteratura - Installazioni luminose, tecnologia e arte trasformano il Castello di Brescia in un viaggio tra fantasy, horror e fantascienza. (msn.com)

Light Cycles: percorso notturno di installazioni artistiche multisensoriali - Quando le luci della sera calano sulla città, la natura si rivela. A partire dal 25 ottobre 2024, Milano accoglie la prima tappa europea di Light Cycles, una suggestiva esperienza di arte digitale ... (mentelocale.it)